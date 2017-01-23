Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi'nde iki grup arasında, iddiaya göre kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı. Saat 16.15 sıralarında meydana gelen tartışma Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nusaybin'de iki grup arasında silahlı çatışma: 4'ü ağır 5 yaralı
23.01.2017 - 17:54 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler : mardin,nusaybin,çatışma,haberler,
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