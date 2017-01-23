Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Babadağ sırtlarından Fethiye Kelebekler vadisine doğru yürüyüş yapmakta olan doğa sporcusu Orhan Şentürk, yürüyüş sırasında keçi sesi duyunca sesin geldiği kayalıklarda iki kayanın arasına sıkışarak mahsur kalmış bir keçi ile karşılaştı. Kıvrımlı boynuzu bulunan iki kaya arasındaki küçük bir çalağa sıkışan keçi Orhan Şentürk tarafından böyle kurtarıldı.

Yaralı ve bitkin vaziyette kurtarılan talihsiz keçiyi bir süre sırtında taşıyan Orhan Şentürk, telefonların çekmediği bölgeden 112 Acil Servise arayarak yardım istedi. Görüşmeler sırasında telefonun bataryası biten şahıs, keçiyi sırtında Hisarönü Mahallesi’ne getirip veterinere baktırdı. Bakımı yapılan keçi tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.