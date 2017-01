Türkiye Gazetesi

Yabancı uyruklu C.D.D. (35) Konya’da bir Türk ile evlendi. Genç kadın, 2013’te özel bir hastane de kızlarını doğurdu. Çocuklarının down sendromlu olduğunu doğumdan sonra öğrenen aile, bu durumdan hastaneyi sorumlu tuttu. Aile, bunun üzerine hastaneye 484 bin liralık tazminat davası açtı. Aile avukatlarının verdiği dava dilekçesinde “Şayet doğum anına kadar anomaliler tespit edilmiş olsa anne tarafından gebelik sonlandırılacak ve sakat doğumun önüne geçilebilecekti. Oysa bu ağır ihmal sonucu gerek bebek, gerekse ailesi için mücadele ve acıyla geçecek uzun yıllar söz konusudur. Ailenin kızı için tazminat olarak 100 bin lira talep ediyoruz. Kız çocuğunun bakımı ve eğitim giderleri için anne ve baba adına 150’şer bin lira tazminat istemekteyiz. Nine ve dede için torun evlatlarından daha değerlidir. Evlat sermaye ise torun semeredir. Bu vahim hatadan dolayı bütün imkânlarını torunları için kullanmaya çalışan bu insanların manen zarara uğramadıklarını düşünemeyiz. Bu sebeple her biri için 40’ar bin lira tazminat istemekteyiz” ifadeleri yer aldı. Davanın görüldüğü 1. Tüketici Mahkemesi Hâkimliğine ulaşan bilirkişi raporunda, doktorda bir ihmal, kusur ya da özensizliğin bulunmadığı kanaatine yer verildi. KONYA AA