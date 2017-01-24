Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde soğuk hava etkisini tekrar hissettirecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Perşembe ve cuma tüm yurdu etkisi altına alacak olan yağışlı hava pazar gününe kadar devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın akşam karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı tahmin edilen yağışlı havanın yerini kara bırakacağını bildirdi. Ancak kar yağışının, iki hafta önceki kadar etkili olmayacağı belirtildi. İlk gelen bilgilere göre, yaklaşık 10-15 cm civarında bir kar kalınlığı oluşturması beklenen yağışla birlikte etkili olacak soğuk hava dalgasının ise öncekine göre daha uzun süreceği tahmin ediliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Yarından itibaren kar Trakya'da etkili olacak. Perşembe, cuma ve cumartesi Trakya'da azalıp, İstanbul üzerinden Anadolu'ya yayılacak. Bir önceki karla karşılaştırırsak bu sistem daha zayıf. Ancak Karadeniz göl etkisi yaparsa, kar İstanbul'da biraz daha fazla olabilir. Anadolu da biraz daha soğuk olabilir" diye konuştu.