Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de buzlanma ve don bekleniyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar parçalı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Bölge genelinde gece ile sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Meteorolojiden 5 ilde buzlanma ve don uyarısı
24.01.2017 - 10:28 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de buzlanma ve don bekleniyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar parçalı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Etiketler : meteoroloji,buzlanma,don uyarısı,haberler,
440804 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440804.aspx
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