Yıllardır felçli olan 79 yaşındaki Mehmet İlhan, 3 gün önce vefat etti. Yaşlı adamın cenazesi Orhaneli ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Mehmet İlhan’ın yıllardır baktığı Cesur isimli köpeği ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze namazı kılınana kadar bekleyen köpek, mezarlığa kadar sahibini takip etti. Vefakâr köpek, Mehmet İlhan gömülene kadar mezarlıkta bekledi.



Sahipsiz kalan köpeğe yaşlı adamın oğlu Ali İlhan bakmaya başladı. Sahibinin yokluğuna alışamayan Cesur, 3 günden beri ölen sahibinin mezarı başına giderek saatlerce bekliyor.

Vefakâr köpeği ilçe esnafı elleriyle besliyor. Köpeğe babası öldükten sonra sahip çıkan Ali İlhan, “Babam uzun yıllar felçli olarak yaşadı. 2 yıl önce yavruyken Cesur ismini verdiği bu köpeği sahiplendi. Ona gözü gibi bakıyordu. Babamı geçtiğimiz günlerde kaybettik. Köpeği tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze namazı kılınana kadar başında bekledi. Daha sonra mezarlığa kadar takip ederek gömülene kadar bekledi. Yokluğuna alışamadığı için her gün babamın mezarına gidip onu ziyaret ediyor. Babam öldükten sonra Cesur'a bir mahzunluk çöktü. Sanki hayata küstü” dedi.