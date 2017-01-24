Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri ve İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde kurulan Gönüllü Vaşak Kulübü Ekiplerinin ortak çalışmasıyla doğada yaralı olarak bulunduktan sonra tedavi edilen yaban hayvanları doğaya bırakıldı. Tedavi boyunca yaban hayatlarından hiçbir ödün verilmeden bakımı tamamlanan bir Çakal ve Kızıl Şahin, Çatalca’da yerleşimden uzak ormanlık alanda doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Tedavisi tamamlanan Çakal'ın kafesinden çıkarılarak hızla bulunduğu yerden uzaklaşması kameralara yansıdı.



Hayvanların doğaya bırakılmasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Osman Demirel ile birlikte İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Gönüllü Vaşak Kulübü üyeleri görevli olarak bulundular.



“Tabiata saygılı olmalıyız”



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Doğa Koruma Taşra Teşkilatı olduklarını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1'nci Bölge Müdürü Osman Demirel, “Kara avcılığı kanunu bizim sorumluluğumuz altında olan bir mevzuat. Bu kanun kapsamında biz kaçak avcılığı kontrol ederken bir anlamda da yaban hayatıyla ilgili düzenleyici çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında bir de doğada yaralanmış güçsüz duruma düşmüş, tedaviye muhtaç yaban hayvanlarının bakımlarını da yaptırıyoruz. İnsanda tedavi süreci neyse hayvanlarda da aynı şekilde yürütüyoruz. Tabiata saygılı olmalıyız, her canlı yaşam hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.



“Tedavi sürecini çok başarılı bir şekilde bitirdik”



İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi ve Vaşak Kulübü gönüllü üyesi Miraç Nabi Karayılmaz, “Çakal bize yaklaşık 2 buçuk ay önce koltuk altında büyük bir yara ile geldi. Biz tedavi sürecinde dikişle kapatmayı denedik ancak olmadı. Daha sonra biz de açık yara tedavisi uyguladık. Bu süreci çok başarılı bir şekilde bitirdik, hayvanımız da şu an iyileşmiş durumda. Vahşi doğadan insanların olduğu bir yere geldikleri için adaptasyon sorunu yaşıyorlar. Stres faktörü var, hayvanlar bunu atlattıktan sonra daha çabuk iyileşebiliyorlar” dedi.