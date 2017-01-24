Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da geçen yıl metro, tramvay ve teleferik gibi raylı sistemleri, kent nüfusunun yaklaşık 38 katına denk gelen yarım milyardan fazla kişi kullandı. AA muhabirinin İstanbul Ulaşım AŞ'nin yolcu istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, her yıl yüz milyonlarca İstanbullu ulaşımda raylı sistemi tercih ediyor.

Bu kapsamda, nüfusu 15 milyona yaklaşan İstanbul'da, raylı sistemli toplu taşıma araçlarıyla geçen yıl 551 milyon 662 bin 361 kişi seyahat etti. Son 5 yılın verileri dikkate alındığında ise bu ulaşım araçlarıyla Türkiye nüfusunun yaklaşık 30 katı kadar kişi yolculuk yaptı. Bu çerçevede konusu sürede, 2 milyar 324 milyon 243 bin 584 kişi raylı sistemi tercih etti.

İstanbullular, en çok metroyu tercih etti

Son 5 yıllık veriler değerlendirildiğinde, İstanbul'un ulaşım yükünü çeken toplu taşıma araçlarının başında gelen metro İstanbulluların ilk tercihi olarak öne çıktı. Kentte hizmet verilen 5 ana metro hattında 5 yılda 1 milyar 481 milyon 603 bin 134 kişi seyahat etti. İstanbul'da 3 hatta hizmet veren tramvaylarda ise 5 yılda 784 milyon 79 bin 862 kişi yolculuk yaptı. Söz konusu hatları geçen yıl 158 milyon 577 bin 518 kişiye hizmet verildi.