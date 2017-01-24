Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda FETÖ/PYD mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünü tarafından yapılan operasyondan gözaltına alınan ikisi üsteğmen 3 askeri personel çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Tutuklanan isimler; Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Üsteğmen Veysel B., Jandarma Üsteğmen Askeri U. ve Jandarma Kıdemli Başçavuş Ebubekir E. şeklinde oldu.
Bilecik'te 3 askeri personel tutuklandı
24.01.2017 - 11:46 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik’te Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 askeri personel çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler : Bilecik,Fethullahçı Terör Örgütü,asker,tutuklandı,
440850 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440850.aspx
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