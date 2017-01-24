Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda FETÖ/PYD mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünü tarafından yapılan operasyondan gözaltına alınan ikisi üsteğmen 3 askeri personel çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Tutuklanan isimler; Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Üsteğmen Veysel B., Jandarma Üsteğmen Askeri U. ve Jandarma Kıdemli Başçavuş Ebubekir E. şeklinde oldu.