Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da inşaat halindeki binada ele geçirilen molotofkokteyli ve yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen sanık, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erbil E. (19) katılmadı. Sanığın avukatı ise duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Erbil E'ye "Silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan 7 yıl 6 ay, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan ise 5 yıl olmak üzere 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Adana'da, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının eylem yapacağı bilgisine ulaşan polis ekiplerince geçen yıl mayıs ayında Gülbahçesi Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan binaya yapılan baskında 62 molotofkokteyli, 43 boş şişe, molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti. Yapılan incelemelerde malzemeler üzerindeki parmak izlerinin sanık Erbil E'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı.