Alican K. hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla iddianame hazırlandı. Ancak savcılık suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle şahsın toplam 39 yıldan 60 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istedi. Savcılık ayrıca Alican K.'nin ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlarından da toplam 3,5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep etti.
Babasına bomba göndermişti, 71 yıl hapsi isteniyor
24.01.2017 - 18:01 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe'de babasına bomba gönderdiği iddia edilen Alican K. ile ilgili iddianame düzenlendi.
Etiketler : maltepe,bomba,kurye ile bomba,
440965 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440965.aspx
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