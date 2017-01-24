Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında Yeni Sanayi Mahallesi 2825 sokak üzerinde bulunan çocuk parkı içerisinde durumundan şüphelendiği Y.Ü. isimli şahsı yakalayarak arama yaptı. Yapılan aramalar kapsamında şahsın polis ekiplerini gördüğü esnada park içerisinde bulunan çöp kovasına attığı satışa hazır vaziyette 11 paket halinde 41 gram gelen kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 280 TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.Ü. gerekli yasal işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tamamlanan ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.