Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesine bağlı Gacık köyünde yaşayan Mustafa Bakır (50) ve öğretmen oğlu İsmail Hakan Bakır'dan (28) haber alamayan yakınları güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen güvenlik güçleri, içeri girdiklerinde baba ve oğlunu baygın halde buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen baba ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fıstıklı Mutluhan Ortaokulunda Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı bildirilen İsmail Hakan Bakır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, babası Mustafa Bakır'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Bakır'ın cenazesinin memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.