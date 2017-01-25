Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Türkiye'de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında, 12 ilde 4 bin 100 kişi ile görüşüldü. Çalışma sonuçları, 3 kuşağın bir arada yaşadığı geniş aile modelinin yüzde 13,8 oranında, Kayseri, Erzurum ve Diyarbakır'da yaygın olduğunu ortaya çıkardı. 20-54 yaş grubundaki her 4 çocuktan 1'i ebeveynleri ile birlikte yaşıyor. Yaşlıların yaklaşık 4'te 1'i de ekonomik olarak ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekerken, kendilerine en çok erkek çocuklarının bakması gerektiğini düşünüyor. "Evde bakıcı" veya "huzurevi" seçeneklerinin oranı ise çok düşük. Araştırmaya göre, yaşlılar kendi evlerinde yaşamak istiyor. İhtiyaç ve bakımlarının çocukları tarafından karşılanmasını bekliyor. Devletten ise en çok ekonomik destek ve evde bakım hizmeti talep ediliyor.