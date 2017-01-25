Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğündeki deprem saat 04.19'da kaydedildi. Sarsıntının 16,31 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Muğla'da deprem oldu
25.01.2017 - 06:57 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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441076 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441076.aspx
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