Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğündeki deprem saat 04.19'da kaydedildi. Sarsıntının 16,31 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.