İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Gürpınar karayolu Kurubaş mevkisinde durdurdukları K.T. idaresindeki 06 AJ 4651 plakalı kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği "Lisa" ve "Şila"nın da katıldığı aramada, kamyonetin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 33 kilo 187 gram eroin ele geçirildi. Sürücü K.T. ile kamyonetteki R.A. gözaltına alındı.
Van'da 33 kilogram eroin ele geçirildi
25.01.2017 - 10:13 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonetteki aramada 33 kilo 187 gram eroin bulundu.
Etiketler : eroin,haberler,van,uyuşturucu,operasyon,
441123 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441123.aspx
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