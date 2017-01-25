Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Gürpınar karayolu Kurubaş mevkisinde durdurdukları K.T. idaresindeki 06 AJ 4651 plakalı kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği "Lisa" ve "Şila"nın da katıldığı aramada, kamyonetin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 33 kilo 187 gram eroin ele geçirildi. Sürücü K.T. ile kamyonetteki R.A. gözaltına alındı.