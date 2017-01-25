Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adayların istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla YTB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekiyor. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları ise değerlendirmeye alınmayacak. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar mülakat ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sınavlara katılacak adayların seçiminde ise KPSS ve dil puanları etkili olacak. Alınacak personelin 10 katı kadar kişi mülakat ve uygulamalı sınava çağrılacak.

Başvurular 6 Şubat 2017 tarihinde sona eriyor. Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi YTB’nin internet sitesi “www.ytb.gov.tr” adresinden 9 Şubat 2017 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, ayrıntılı başvuru ve sınav bilgilerine yine “www.ytb.gov.tr” adresinden ulaşabilecek.