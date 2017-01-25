Alınan bilgiye göre, Porsuk Çayının geçtiği Alpu ve Beylikova ilçelerinde görülen balık ölümlerine Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi’nde de rastlandı. Porsuk Çayı kenarında görülen ve her geçen gün sayısı artan balık ölümleri ilçelerin yanı sıra mahallede de tedirginliğe yol açtı. Yaklaşık 70 kilometrelik bir alanda görülen balık ölümlerinin farklı ilçelerde de görülme olasılığının araştırıldığı öğrenildi. Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü ve Çevre Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan numunelerin incelemesinin sürdüğü, balık ölümlerinin nedeninin çıkacak rapor sonrasında belli olacağı belirtildi. Porsuk Çayından balık tutarak yiyen vatandaşlar da sağlıklarından endişe duymaya başladı. Yunus Emre Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, balık ölümlerinin nedeninin biran önce açıklanması gerektiğine vurgu yapıyor. Mahalle sakinleri, Porsuk Çayı kenarına onlarca balığın vurduğuna dikkat çekerek, yetkililerin konuyla ilgili araştırma yapmasını istiyor.
Porsuk Çayı'nda toplu balık ölümleri devam ediyor
25.01.2017 - 11:11 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de Porsuk Çayının geçtiği bazı ilçe ve mahallelerde toplu balık ölümleri görülüyor.
Etiketler : porsuk çayı,haberler,toplu balık ölümleri,
441152 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441152.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER