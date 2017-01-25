Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, jandarmayı arayarak babasını öldürdüğünü söyleyen Lüleburgaz ilçesine bağlı Kayabeyli Köyünde ikamet eden H.U. jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, olay yerine ulaştıklarında H.U. isimli şahsın babası Y.U.’nun alkol aldığını ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı tespit etti.

İşlem sırasında tehdit etti

Gözaltına alınan H.U. karakolda işlemleri yapıldığı sırada "Siz beni tanımıyorsunuz eniştem general onu arar aratırım. Hepinizin adını veririm size gününüz gösteririm. Bana işlem yapamazsınız" şeklinde ifadelerde bulundu. H.U. isimli şahıs kamu görevlisine tehdit suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.