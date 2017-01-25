Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törene, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım,İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vasfi Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Ziraat Odası Başkanı Beytullah Elmacı ve vatandaşlar katıldı. Biga'ya bağlı Ağaköy'de Niyazi Eriş'e ait damda yapılan dağıtım töreninde konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, “İlimiz genelinde genç çiftçi programında 3bin 500 başvuru olmuş, ilimize tahsis edilen ödenek tutarında 234 genç çiftçi program kapsamında hibe desteğinden yararlanmış toplamda 7.012.000 lira hibe verilmiştir. 234 projenin 174' ü hayvansal üretim olup 5.220.000 lira, 60 Proje bitkisel üretim olmak üzere 1.792.000.000 lira hibe verilmiştir. Üreticilerimizden 181' i bayan genç çiftçiden oluşmaktadır. Bunlardan merkezde 10 bayan genç çiftçimiz büyükbaş damızlık düve almaya hak kazanmıştır" dedi.