Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün sabah saatlerinde Konak tünelleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin G. idaresindeki 16 KG 363 plakalı otomobil, Kadir U. idaresindeki 35 KU 418 plakalı otomobili sollamaya çalıştı. Sürücüler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada otomobillerde bulunan Bünyamin G.’nin kardeşi Sami G. ile yine otomobilde bulunan Kadir U.’nun kardeşi Hasan U. da kavgaya müdahil oldu. İki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada Kadir U. ve Hasan U. ile Bünyamin G. ve Sami G. yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Bünyamin ve Sami G. Alsancak Devlet Hastanesine, Kadir ve Hasan U. ise Özel Karataş Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan başına aldığı darbe neticesinde ağır yaralanan Hasan U., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hasan U.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.