Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeniyurt Mahallesi’nde babasından kalan arazisini adete barınağa çeviren Davut Köksal Eker (55), çevresini çitlerle çevirdiği alanda sokak köpeklerine bakmaya çalışıyor. Sebze ve meyve halinin arkasında bulunan bahçesinde 100’e yakın sokak köpeğine her gün yiyecek yetiştirmeye çalışan Eker, kış mevsimi dolayısıyla oldukça zorlanıyor. İşsiz olan ve 27 yıldır kendini sokak köpeklerine adayan Eker’in hayat hikayesini duyanların sayısı arttıkça destek geliyor.

Bu anlamda sosyal medya üzerinde başlatılan kampanyaya duyarlılık gösteren hayvan severler bir araya gelerek mama yardımı yaptı. Yapılan mama yardımları yerine ulaştırılırken, hayvan severler ile köpeklerin buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Hayvan sever Davut Köksal Eker, kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteği ile 100’e yakın köpeğe babasından kalan bahçeden baktığını ifade ederek, hayvanseverlerden destek beklediğini kaydetti. Kampanyayı başlatan Hilal Zeynep Karasu, düzenlenen kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, “Sosyal medya üzerinden desteklenen bu kampanyaya biz de buradan katılmış bulunuyoruz. Davut bey gibi gönüllülük esasına dayalı olarak bu hayvanlara bakan insanlar gibi birçok vatandaşımızdan da destek bekliyoruz” dedi.

Yasemin Ertaştan hayvanseverlerden destek beklediklerini ifade ederek, “Katılımın bu kampanyaya desteğin daha fazla olmasını bekliyoruz. Davut Bey imkanı olmamasına rağmen onurlu bir davranış sergiliyor. Her canlı dünyaya geldi ise bir yaradılış sebebi vardır onlarında yaşama hakkı varsa bizimde onlara yardımcı olmamız gerekiyor” diye konuştu.