Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaaltı ilçesi Hurma-Çakırlar yolu Boğa Çayı taş ocakları karşısında dün gelen meydana olayda Antalya’da tüp bayiliği yapan Burhan Oral (31), yanında çalışan Halil T. (52) ile birlikte daha önceden aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan paket servisçilik yapan Metin U. ile karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin U., Oral ve Halil T.’nin üzerine tabancayla 6 el ateş etti. Burhan Oral, olay yerinde hayatını kaybederken Halil T. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Motosikletle kaçan 26 yaşındaki Metin U. ise Çakırlar Jandarma ekipleri tarafından 3 saat içinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Metin U., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.