Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 16 Ocak 2017 Pazartesi gecesi ilçeye bağlı Palantepe Mahallesi Mut Silifke Karayolu sanayi sitesi girişinde Okan Esen’e ait bir markette meydana geldi. Sabah erken saatlerde komşuları, demir pencerenin kırık ve açık olması üzerine market sahibini arayarak haber verdi. Market sahibi Esen, kamera görüntülerini inceleyerek hırsızların izini aradı. Kamera görüntülerine göre, pencerenin demirini kırıp içeriye giren 3 kapüşonlu ve 1 kişinin de dışarıda gözcü olduğu olayda, 3 kişi kasadaki bozuk paraları, çeşitli markalarda sigara, içki çeşitleri, çerez, çay, diş macunu ürünleri ve dolapta bulunan kese peynirini çuvallara doldurarak kaçtı.

Gece saat 03.10 sıralarında soygunun gerçekleştiğini ifade eden market sahibi Okan Esen, "Sabahleyin 08.30’da iş yerime geldiğimde dükkanıma girildiğini tespit ettim. Anında jandarmaya bildirdim. Jandarma gelerek burada tutanağını tuttu. Marketin arka tarafındaki kapı pencerenin demirini kesip kırmışlar. Ellerindeki levye demiri ile ön kapıyı zorlamışlar. Yan taraftaki demir korkuluğu kesip arka kapıyı açmışlar. Market içerisinde yaklaşık 1 saat içeride kalmışlar. Dükkanımın içerisindeki alkol grupları, sigaralar, bozuk paralar, buzdolabı içerisindeki peynirler, çikolata grupları, çereze varıncaya kadar tümü götürülmüş. Toplam 17 bin lira zararım var. Bu benim marketin ikinci soygunu. Mayıs 2014 tarihinde de bir soygun olmuştu. Burada ana yol üzeri ve market önündeki sokak lambaları yanmıyor. Karaltı düştüğünden kamerada hırsızlar net tespit edilemiyor. Ayrıca Emniyetin mobese kamerası çalışmıyor. Sokak lambası yanmadığı için de gelip gittikleri araç net olarak gözükmüyor. Benim kamera görüntülerine göre 4 kişi olup 3 kişi market içine girip malzemeleri çuvala katıyor ve kamera görüntüsüne göre 2’sinin yüzleri tespit ediliyor. Geçmiş dönemdeki soygunda da halen hırsızlar bulunmadı" dedi.

Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlığın yaşandığı markette parmak izi çalışması yaparken, kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Jandarma, hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.