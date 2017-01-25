Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel bir televizyonda program yaptığını belirten Kahramanmaraşlı Kevser Yılmaz, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde şehit polis Recep Yanmaz için düzenlenen törene katılarak gözyaşı dökmüştü. Polisler tarafından, üzerine kapanarak gözyaşı döktüğü tabuttan güçlükle uzaklaştırılan Yılmaz’ın, şehidin akrabası olmadığı ortaya çıkmıştı.



'KENDİ KARDEŞİYMİŞİM GİBİ İLGİLENDİ'

Kevser Yılmaz, zincirleme kazada hayatını kaybeden polisle aralarında ağabey-kardeş gibi olduklarını, bu nedenle onu son yolculuğuna uğurlamak için törene katıldığını belirterek şunları söyledi: "Polis memuru Recep Yanmaz ağabeyimiz, ’ağabeyimiz’ diyorum tekrar, üstüne basa basa söylüyorum. Şehit polis memuru Recep ağabey ile Ankara’da karşılaştık, tanıştık. Orada bir sohbetimiz, muhabbetimiz olmuştu. Tanıştığımız ilk gün itibariyle ağabey-kardeş diyalogu geçti aramızda. O büyüklüğünü, yakınlığını gösterdi. Kendi kardeşiymişim, kendi kızıymışım gibi ilgilendi. En ufak bir şey olsa ’Kardeşim iyi misin?’ derdi ve sürekli görüşürdük, 2015’te Şanlıurfa Karaköprü Polis Merkezi’nde göreve başladı. Akraba değiliz, ama ağabeyim gibiydi."



