Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 23 yaşındaki genci 20 yaşındaki eski sevgilisi olan genç kızın bıçakladığı ortaya çıktı. Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan T.K. sırtından yaralandı. Kendi imkanları ile özel bir hastaneye giden T.K., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K. kendisini bıçaklayanı tanımadığını söyledi. Ancak, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu T.K.'nin yalan söylediğini ortaya çıkardı.



SEVGİLİSİNİN BIÇAKLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada T.K.'yi eski sevgilisi olan N.A. adlı genç kızın bıçakladığı ortaya çıktı. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan N.A., eski erkek arkadaşını kendisine küfür ettiği için bıçakladığını iddia etti. Polisteki sorgusu tamamlanan genç kız bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.