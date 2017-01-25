Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurarak biri kız 3 kişinin, kimlik sorgulanması için araçtan inmesi istedi. Otomobildeki Ö.D., isimli şahıs, polise kimliğini verdikten sonra kaçarak izini kaybettirdi. Araçtaki Ö.K. ve kendini Dilek Y. olarak tanıtan kızın GBT sorgusunu yapan ekipler, genç kızın yaklaşık 3-4 aydır kayıp olduğu ileri sürülen 17 yaşındaki K.K., olduğunu belirledi. 17 yaşındaki genç kızın üzerinde yapılan aramada Dilek Y. isminde sahte kimlik, çantasının içerinde bulunan sigara paketinin içerisinde tek kullanımlık esrar, uyuşturucu, hap ve metamfetamin ele geçirildi. Ö.K., üzerinde de ‘geçersiz’ yazan 34 adet 100 TL’lik sahte banknot para bulundu. Polis ekipleri, otomobilin kapısının cebinde ise 19 adet folyoya sarılı kristal uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Araçta bulunan şüphelilerden Ö.K. gözaltına alınırken, 17 yaşındaki kız Denizli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.