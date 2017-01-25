İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle uçuş kapasitesinde azaltılmaya gidildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Baş Müdürlüğü’nden yapılan açıklama göre havalimanında gece 24.00’ten itibaren uçuşların bir gün süreyle yüzde 20 oranında azaltıldığı duyuruldu. DHMİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Atatürk Havalimanında uçak seferleri,beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle %20 oranında azaltılmıştır.”
Beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferleri azaltıldı
25.01.2017 - 15:58 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda uçuş kapasitesi yüzde 20 oranında azaltıldı.
Etiketler : atatürk havalimanı,haberler,istanbul kar,
441246 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441246.aspx
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