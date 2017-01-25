Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Adana'da 8 Şubat 2016 tarihinde Bünyamin F. tarafından dövülerek öldürülen Türkan Sarıkaya (28) cinayetiyle ilgili yeni bir delil ortaya çıktı. Olay gecesi SIM kartı kırılarak bloke edilen genç kıza ait telefon hattı, cinayetten bir ay sonra yeniden sinyal verdi.

FATURALARDA ARTIŞ OLDUĞUNU FARK ETTİLER

Sarıkaya'nın ailesi, hattın açık kalması için düzenli ödediği faturalarda 2016 Mart ayında artış olduğunu fark edip, bunun kırılarak imha edilen cep telefonunun açılarak kullanıldığı anlamına geldiğini savundu.

WHATSAPP GÖRÜŞMELERİ İNCELENECEK

Mahkeme, hatta ait haberleşme tespit (HTS) kayıtlarının incelenip Sarıkaya ile cinayet zanlısı arasındaki Whatsapp görüşmelerinin mercek altına alınmasına karar verdi.

Türkan Sarıkaya, kadınların omzunda son yolculuğuna uğurlanmıştı...

İŞKENCE ETMİŞLERDİ

Adana'da "platonik aşığı" tarafından öldürülen Türkan Sarıkaya'nın konuşmak için gittiği evde tecavüz edilmeye çalışıldığı; çorap ile boğulmak istendiği, kafasına defalarca vurulup komaya sokulduktan sonra alkol aldığı izlenimi vermek için ağzına ve üzerine alkol döküldüğü soruşturma kapsamında ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından yakalanan katil zanlısı Bünyamin F. ve ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi U.F. ile arkadaşı A.C.D, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.