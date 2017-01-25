Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Ünseli Mahallesi’nde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında bir kamyonda arama yapıldı. Aramada 100 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.