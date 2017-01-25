Alınan bilgilere göre, Ünseli Mahallesi’nde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında bir kamyonda arama yapıldı. Aramada 100 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Muradiye’de 100 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
25.01.2017 - 17:27 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 100 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : Van,
441273 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441273.aspx
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