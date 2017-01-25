Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat'ın Kültür Mahallesi HarmancıkGeçidi'nde ayı görüldüğü haberi mahalle halkını tedirgin etti. Ayının çevrede bir mağaraya yerleştiğini, ayak izlerini gördüklerini ve zaman zaman homurtuya benzer sesler duyduklarını iddia eden mahalleliler, yetkililerin bir an önce konuyla ilgilenmesini istediklerini belirttiler.

''BİR AYININ YAKLAŞTIĞINI VE MAĞARAYA GİRDİĞİNİ GÖRDÜM''

Evinin balkonunda otururken ayıyı gören mahalle sakini Mehmet Kuru adlı vatandaş, "20 gün önce evimin balkonunda oturuyordum akşamüstü, dışarıyı izlerken, hemen evimin yakınında bulunan arazi içerisindeki kayanın yanında yavaş yavaş bir ayının yaklaştığını ve daha sonra mağaraya girdiğini gördüm.'' dedi.

''HEMEN HER AKŞAM GÖRMEYE BAŞLADIM''

Sarı renkte olan ayıyı ertesi gün çarşıdan evine dönerken yeniden gördüğünü belirten Kuru, ''Önce gidip yakından bakmak istedim ama korktum yanaşamadım. Bu şekilde hemen hemen her akşam görmeye başladım, hava kararmaya yakın gelip mağaraya giriyor. Geceleri de çöplerin olduğu alandan sesler gelince durumu mahalle muhtarımıza bildirdim. Çoluğumuz çocuğumuz var endişeleniyoruz." dedi.

''KOMŞUM BİR AYI GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ''

Kültür Mahallesi Muhtarı Remziye Kepenek ise, ayının yerleştiği alanda ayak izleri gördüklerini belirterek, "Komşum bir akşam kapımıza geldi ve bir ayı gördüğünü, evinin hemen yakınında bir mağaraya yerleştiğini söyledi. Ben de hemen belediyeyi ve polisi aradım. Belediye ekipleri geldiler baktılar ama kendilerinin yapacakları bir şey olmadığını belirterek orman yetkililerine haber vereceklerini söylediler. Aradan geçen bu süreç içerisinde hiçbir şey yapılmadı.'' dedi.

''YETKİLİLERDEN BİR ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ''

Ayının yerleştiği mağara çevresinde ayak izleri gördüklerini belirten Kepenek, ''Ayrıca mahallemizde başkaları da gece yarısı homurtu şeklinde sesler duyduklarını söylediler. Mahalleli olarak tedirginiz korkuyoruz, sabahları çocuklar okula giderken bir zarar görürler diye endişe ediyoruz. Biran önce yetkililerden konuyla ilgilenmelerini ve bu duruma bir çare bulunmasını bekliyoruz. Allah korusun burada birisinin canı yanarsa kim bunun hesabını verecek" şeklinde konuştu.