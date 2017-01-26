Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı 463 seferini iptal etti.

26-27 Ocak tarihli iptal edilen uçuşlarla ilgili detaylı bilgi, THY'nin resmi internet sitesinden yayınlandı.

Beklenen kar yağışı öncesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Atatürk Havalimanı'nda bu gece yarısından itibaren kapasitenin yüzde 20 azaltılacağını bildirmişti. Olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havaalanı'nda da aynı şekilde seferlerin 26-27 Ocak tarihlerinde yüzde 20 azaltılacağı öğrenildi.

DHMİ'nin yaptığı açıklamada şu şekilde:

"26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Atatürk Havalimanı'nda uçak seferleri beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yüzde 20 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolu kuruluşları ile irtibata geçmeleri tavsiye olunur."