Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 43 kilogram esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, batı illerine uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturcu ile mücadele Şubesi ekiplerince Fatih Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 43 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan F.Y, M.M, B.Y ve M.A emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'da 43 kilo esrar ele geçirildi
26.01.2017 - 10:11 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki operasyonda 43 kilogram esrar ele geçirildi.
Etiketler : Diyarbakır,ergani,esrar,uyuşturucu,
441434 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441434.aspx
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