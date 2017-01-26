Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 43 kilogram esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, batı illerine uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturcu ile mücadele Şubesi ekiplerince Fatih Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 43 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan F.Y, M.M, B.Y ve M.A emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.