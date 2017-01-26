İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta faaliyet gösteren derneğe ait binada kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Binaya düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları iddiasıyla 42 kişiye iki yüz on dokuzar lira ceza kesildi, dernek başkanı Adem Ş. ile gözcülük yaptığı öne sürülen C.B hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar ekipmanlarıyla tombala makinesine de el konuldu.Öte yandan, operasyonda hakkında 4 suçtan arama kaydı bulunan A.C.K. da yakalandı.
Eskişehir'de kumar operasyonu, tam 44 kişi...
26.01.2017 - 10:26 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de dernek binasında kumar oynadıkları ve oynattıkları iddia edilen 44 şüpheliye yasal işlem uygulandı.
Etiketler : Eskişehir,dernek binasında kumar,44 kişi,
441436 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441436.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER