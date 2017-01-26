Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta faaliyet gösteren derneğe ait binada kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Binaya düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları iddiasıyla 42 kişiye iki yüz on dokuzar lira ceza kesildi, dernek başkanı Adem Ş. ile gözcülük yaptığı öne sürülen C.B hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar ekipmanlarıyla tombala makinesine de el konuldu.Öte yandan, operasyonda hakkında 4 suçtan arama kaydı bulunan A.C.K. da yakalandı.