Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY'nin Trabzon-İstanbul arasında bugün saat 07.35, 14.35 ve 21.45'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na, 09.15'de ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirmeyi planladığı uçuşlar iptal edildi. Firmanın, 27 Ocak Cuma günü Trabzon Havalimanı'ndan saat 09.15'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, 10.20, 19.10 ve 23.50'de ise İstanbul Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan uçuşlar gerçekleştirilemeyecek. Pegasus Havayolları tarafından ise bugün ve yarın Trabzon Havalimanı'ndan-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılması beklenen toplam 4 uçuş iptal edildi. Her iki hava yolu şirketi, bugün ve yarın İstanbul'dan Trabzon'a da uçuş yapamayacak.