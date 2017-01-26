Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda İ.K., E.T., F.A.Ş. ve A.T.T. isimli şahısların yakalandığı öğrenildi. Yakalanan zanlıların yapılan üst aramalarında 203 gram bonzai maddesi ile 11 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Yetkililer, gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu!
26.01.2017 - 11:56 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 203 gram bonzai ele geçirilirken, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : kayseri,uyuşturucu,bonzai,
441479 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441479.aspx
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