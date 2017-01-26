Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karacabey Kanarya ve Güvercin Severler Derneği'nde yapılan güvercin ihalesinde 'Karakuyruk Mardin' cinsi bir çift kuş 18 bin liraya satıldı.

TÜRKİYE'DE GÜVERCİN ONDAN SORULUYOR

20 bin liradan satışa sunulan güvercini pazarlıklar sonucu 2 bin lira indirimle alan vatandaş, çocukluğundan beri güvercinlerin arasında olduğunu ve bu cins kuşların Türkiye'de sadece Cavit Çetin'de bulunduğunu söyledi.



"ELİMDE 6 ÇİFT DAHA VAR, BAŞKA KİMSEDE YOK"

Öte yandan kuşların yetiştiricisi olan Karacabey Kanarya ve Güvercin Severler Derneği Başkan Yardımcısı Cavit Çetin, "Taklacı kuşlar sınıfından olan bu güvercinleri eşsiz yapan özellikle her yeri beyazken kuyruğunun siyah olmasıdır. "Mardin" dediğimiz taklacı kuşların içerisinde bu renklere sahip başka bir kuş olmadığı için bu kadar değerli. Elimde 6 çift daha var. Onlarla özel olarak ilgileniyorum. Türkiye'de de başka kimsede yok" dedi.