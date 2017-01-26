Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tezgahtar olarak başladığı mesleğinde Seddülbahir, Topal Osman, Dersimiz Atatürk ve Vatanım Sensin gibi önemli projelere imza atan Görmüşler Osmanlı Haftası’nda şimdilerde başrolünü Bülent İnal’ın üstlendiği “Payitaht Abdülhamid” dizisi için mesai harcıyor. Yaptığı işi ise “nöbetçi eczane” olarak tanımlıyor.



“İyi ki Osmanlı torunuyuz”



27 Ocak 1299’da temelleri atılan Osmanlı Devleti’nin, 718’inci kuruluş yıl dönümünde dönemsel eserlere imza atan Ali Görmüşler, “ Biz Osmanlı Haftası’nı uzun zamandır yaşıyoruz. Çünkü Osmanlı dönemi kostümlerini çalışıyoruz. Osmanlının dokusu çok farklı. İyi ki Osmanlı torunuyuz ”dedi.



Tabloları inceliyor sahafları dolaşıyor



Sahaf sahaf dolaşıp dönem kostümlerine dair yazılmış kitapları tarayarak ve ressamların tablolarını inceleyerek kostümleri hazırladığını söyleyen Görmüşler, Kurtlar Vadisi Irak filmi ile başlayan serüveninde bugün Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç, Okan Yalabık gibi ünlü isimleri giydiren Ali Görmüşler aynı zamanda Atatürk’ün şapkalarını diken Recep Ustanın da çırağı.



Türkiye’de tek



Görmüşler dev fabrikalar, teknolojik makinelere inatla el emeği göz nuru olarak hazırladığı kostümlerle kalmıyor aksesuarlarını da kendisi yapıyor. Türkiye’de bu alanda tek olduğunu ifade eden Görmüşler; “A’dan Z’ye üniformaya ne gerekiyorsa yapıyoruz. Üniformadan başlıyorum akabinde şapkası rütbesi bütün aksesuarları çizmesi postalı her şeyini yapıyorum. Metal aksesuarları kendim döktürüyorum. Osmanlı’da paşaların rütbeleri madalyaları nakış ve işlemeleri hepsi çok farklı. Hepsinin bir dili var. Nakışı birebir yapmaya çalışıyoruz. Biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bazılarını tam net göremiyoruz okuyamıyoruz. Yakalarda kollarda dirseğe kadar nakış oluyor. Bizim bütün sıkıntımız nakışta. Biz makinada yapmamıza rağmen saatlerce sürüyor. Mesela 50 bin vuruş 100 bin vuruşla yapılıyor. Bir de tek tek elde iğne ile o nakışın örüldüğünü düşünün. Bir de altın sırma ip ile yapıyorlar ama mükemmel çalışılıyor” dedi.



Şapkalar Atatürk’ün şapkacısından



Senelerdir aynı atölyelerle çalışan Görmüşler’in değerli bir de şapkacısı var. Görmüşler şapkacı Recep Usta’yı şu sözlerle anlatıyor; “Çok iyi bir şapkacım var. Eskişehir'de Atatürk'e şapka diken ustanın yanında yetişmiş. Biz ona Recep Usta deriz. Çok iyi bir sanatkardır.”



Kıvanç Tatlıtuğ için çok çalıştık



Ali Görmüşler’in deyim yerindeyse mutfağından çıkan ve ekranlara taşınan kostümlerinin yer aldığı yapıtlar ise şu şekilde: Türkan, Deli Saraylı , Önce Vatan, Nefes ,Filinta, Kurt Seyit Şura , Atatürk'ün Fedaisi Topal Osman, Dersimiz Atatürk, Kelebeğin Rüyası , Seddülbahir, Çanakkale ,Karayılan dizi ve filmlerinde askeri kostüm yapmış. Dersimiz Atatürk filminde Halit Ergenç’i giydirdiğini belirten Görmüşler, Kurt Seyit Şura’da Kıvanç Tatlıtuğ ‘un kostümleri için çok çalıştıklarını söyledi.



Nöbetçi eczane benzetmesi



Kostümcülerin yoğun çalışma sürecini Görmüşler nöbetçi eczane benzetmesi yaparak şunları söyledi: “Biz resmen nöbetçi eczane gibiyiz. Gece de bizim çok çalıştığımız oluyor. Gece sete götürüp mal verdiğimiz oluyor. Telefonumu 7/ 24 açık tutarım. Dolayısıyla emek isteyen zorlu ve bir o kadar da zevkli bir iş. Senelerdir aynı atölyelerle çalışıyorum. Hiç değiştirmedim.”