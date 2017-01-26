Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Eminönü’nde geçtiğimiz gün Fatma K. isimli bir kadın 40 günlük bebeğini denize atmıştı. Fatma K.’nın polise teslim olarak suçunu itiraf etmesinin ardından deniz polisleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde denize açılan 4 dalgıç olumsuz hava koşulları altında arama çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 dalgıç da dahil oldu. Arama çalışmaları soğuk hava şartları altında kapsamlı bir şekilde davam ediyor.