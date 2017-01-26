Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Diriliş Ocakları Genel Başkanı Ayhan Dayıoğlu (50), İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki dernek binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ayhan Dayıoğlu, intihar girişimini de cep telefonu ile sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayınladı. 4 saat sonra ikna olarak polise teslim olan Ayhan Dayıoğlu, hakkında kesinleşmiş 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu için Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Ayhan Dayıoğlu, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayhan Dayıoğlu adliye çıkışı polis aracına götürülürken, " Adalet er yada geç yerini bulacaktır " dedi.

