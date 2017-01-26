Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında daha öncende yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan ve aralarında polislerinde bulunduğu 9 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından bir çok adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve 8 eski polis ve kamu görevlisinin gözaltına alındığı belirtildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 1 kişinin ise aranmasına devam edildiği kaydedildi. Gözaltına alınan 2 kişinin ayrıca Van'da yakalandığı öğrenildi.
Gözaltındaki şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Afyonkarahisar'da 8 kişi daha gözaltına alındı
26.01.2017 - 16:46 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa açılanan polis ve kamu görevlilerine yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında daha öncende yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan ve aralarında polislerinde bulunduğu 9 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından bir çok adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve 8 eski polis ve kamu görevlisinin gözaltına alındığı belirtildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 1 kişinin ise aranmasına devam edildiği kaydedildi. Gözaltına alınan 2 kişinin ayrıca Van'da yakalandığı öğrenildi.
Etiketler : Afyonkarahisar,fetö,gözaltı,
441570 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441570.aspx
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