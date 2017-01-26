Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında daha öncende yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan ve aralarında polislerinde bulunduğu 9 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından bir çok adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve 8 eski polis ve kamu görevlisinin gözaltına alındığı belirtildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 1 kişinin ise aranmasına devam edildiği kaydedildi. Gözaltına alınan 2 kişinin ayrıca Van'da yakalandığı öğrenildi.

Gözaltındaki şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.