Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık faaliyetlerinde bulundukları" iddiasıyla Muradiye ilçesinde gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan aralarında Muradiye Belediye Başkanı Tunç'un da bulunduğu 7 şüpheli, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, biri de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.