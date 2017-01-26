Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatma K. ve eşi Mustafa T. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, annenin bebeğini denize atmadan dakikalar önceki görüntüsü tespit edildi. Görüntüde, saat 06.17'yi gösterdiğinde anne Fatma K., Tuğçe adlı bebeğini kucağında taşırken görülüyor. Kurusıkı tabancayla ateş ettikten sonra öldüremeyince bebeğini denize atan Fatma K. emniyetteki ifadesinde, çocuğun babası Mustafa K.'nın bakacak durumları olmadığını söyleyerek kendisine, "Bebekten kurtul" diye baskı yapması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylerken verdiği ek ifadede eşini cinayetle suçladı.

Fatma K. ek ifadede, "Ben ateş ettim ölmedi. Bunun üzerine kocam bebeğimizi boğdu, öldürdü 'git bunu at' dedi. Ben de denize attım" dediği öne sürüldü. Baba Mustafa K. emniyette olaydan haberi olmadığını öne sürmüştü.

'OĞLUM VAR ONU DA ÖLDÜRECEĞİM'

Fatma K. ile eşi Mustafa T. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Fatma K. adliyeye girdiği sırada gazetecilerin, “Neden yaptınız? Bir şey diyecek misiniz?” sorusuna, “Oğlum var, onu da öldüreceğim sonra” şeklinde cevap verdi.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

40 günlük bebeğini Eminönü'de denize atan Fatma K. "Yen'i doğan çocuğu öldürmek" suçundan tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

“ÇARESİZ KALDIĞIM İÇİN DENİZE ATTIM”

Bu arada Savcı tarafından ifadesi alınan Fatma K.’nin bebeği emzirdiği sırada ağlaması üzerine Mustafa T.’nin kendisini dövdüğünü sonrasında, “Sana da başlarım bebeğine de” diyerek bebeği duvara fırlattığını anlattı.

Bebeğin bir anda sesinin kesildiğini söyleyen Fatma K., Mustafa T.’nin evden çıkmasının ardından bebeği de alarak evden çıktığını söyledi. Bebekle birlikte 11 saat gezen Fatma K. bu süre içinde bebeğin hiç ses çıkarmadığını söyledi.

Kendini avutmak için dışarıda gezdiğini söyleyen Fatma K.’nin daha sonra ise çaresiz kaldığı için bebeği deniz attığını söylediği öğrenildi.

İNTİHAR EDECEKTİM

İfadesi sırasında 3 yaşında oğlu olduğunu söyleyen K.’nin “Çocuğumla vedalaşmak istedim. İntihar edecektim” dediği belirtildi. İfadelerinin ardından Fatma K. ile Mustafa T. “kasten öldürme” suçundan tutuklanmaları talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Eminönü'nde bebeğini denize atan Fatma K. ve bebeğin babası Mustafa T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.