Üsküdar’da Çavuşdere Caddesi’nde 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye eri, müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
İstanbul Üsküdar'da 4 katlı binada yangın
26.01.2017 - 23:57 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Etiketler : istanbul,üsküdar,yangın,
441667 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441667.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER