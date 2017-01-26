Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar’da Çavuşdere Caddesi’nde 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye eri, müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.