Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir marketin Esenler Mahallesi'ndeki şubesine giren maskeli ve silahlı 3 kişi, market kasasını alarak kaçtı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Market etrafındaki sokaklardan başlayarak genişletilen arama çalışmalarına, Özel Harekat polisleri de destek verdi. Çevredeki binaların kamera görüntülerinden soyguncuların kaçış istikametini tespit eden ekipler, aramalarını Karacaören mevkinde boş bir arazide yoğunlaştırdı.

Burada yapılan çalışmalarda, ilk önce marketten çalınan kasa bulundu. Ardından arazide gizlenmeye çalışan 3 soyguncu da teker teker yakalanarak göz altına alındı. Soygunda kullanılan silah ve mühimmatlar da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Çanakkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.