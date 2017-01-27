Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, saat 08.21'de Akhisar merkeze 2 kilometre uzaklıkta bulunan Yatağan Mahallesi merkezli 39.0106 enlem ve 27.6961 boylamda 5.14 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.Deprem civardaki Palamut, Üçavlu, Çobanhasan ve Selvili Mahalleleri ile Kırkağaç ve Akhisar ilçe merkezi ve çevre yerleşim merkezlerinde de hissedildi.

