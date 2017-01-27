Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da beklenen kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı Bursa ile 4 dağ ilçesi arasında etkili olurken, karayolları ve belediye ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bazı araçların ise yola zincirsiz çıkması, uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Maddi hasarlı kazaların da meydana geldiği yolda, kimi vatandaşlar ise sonradan zincir takmaya çalıştı. Zinciri olmayan araçları geri dönmek zorunda kalırken, zincir bulunan araçlar ise kontrollü bir şekilde yoluna devam etti.Şehir merkezinde ise dün gece aralıklarla yağan kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu. Buzlanan yollarda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler, maddi hasarlı kazaların yaşanmasına sebep oldu.

