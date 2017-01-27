Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu yakasında sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dün başlayan ve bugün de etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine döndü. Sabah işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Kavacık Rüzgarlıbahçe Mahallesi Zambak Sokak’taki evinin önünden işe gitmek isteyen Müslüm Şimşek isimli vatandaşın aracı kaydı. Sokağın dik ve buzlu olmasından dolayı kayan araç yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerini çağıran Şimşek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de buzlu yolda kayınca araca uzun uğraşlar sonucu ulaşılabildi. Ekipler araca zincir takarak mahsur kaldığı buzlu yoldan çıkarmaya çalıştı.

İTFAİYEYE YARDIM ETMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Bu esnada vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etmek istedi. Fakat buzlu yolda ayakta duramayan vatandaşlar yerlerde süründü. Sürünerek ilerlemeye çalışan vatandaşlar itfaiyenin halatına tutunarak dik ve buzlu yoldan kurtulmaya çalıştı. Zincirle aracı çekmeye çalışan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Bu sırada araç sahibi kaymaması için aracını duvara bağladı. Uzun uğraşların sonucunda araç mahsur kaldığı sokaktan çıkarıldı.