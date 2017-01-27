Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Eminönü’nde geçtiğimiz gün Fatma K. isimli bir kadın, 40 günlük bebeğini denize atmıştı. Fatma K.’nin polise teslim olup suçunu itiraf etmesinin ardından, deniz polisine bağlı ekipler bebeğin denize atıldığı noktada arama çalışmasına başlamıştı. Dün ve önceki gün yapılan çalışmalarda Tuğçe bebeğin izine rastlanılmamıştı. Çalışmalar bugün de devam ederken, arama çalışmaları deniz polisine bağlı iki ekip tarafından yürütüldü. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri yüzey taraması yaptı ve bir bulguya rastlanması durumunda su altına dalış yapılacaktı. Yaklaşık iki saattir devam eden arama çalışmalarında, deniz yüzeyinde ya da kıyı kesimlerinde bir bulguya rastlanmadığı için su altına dalış yapılmadı.

40 günlük bebeğini denize atan anne Fatma K. ve Fatma K.’nin dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen Mustafa T. dün gece tutuklanırken, cani anne tarafından denize atılan Tuğçe bebeği arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.