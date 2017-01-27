Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’nin uyarısının ardından Kocaeli kent genelinde, kar yağışı gece saatlerinde başladı. Özellikle şehir merkezinde etkili olan kar yağışı, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Çocuklar çok sevindi Kar yağışı, en çok özellikle çocukları sevindirdi. Sömestr tatilini de fırsat bilen çocuklar, sokaklara akın etti. Kar topu oynayan minikler, kardan adam yapmayı ihmal etmedi. Zaman zaman çocuklara aileleri de eşlik etti. Sabah saatlerinde etkisini tekrar arttıran kar yağışının ilk anlarında sürücüler zor onlar yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yolların kapanmaması için 24 saat görev yaptı.



Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Kar yağışının tadını çıkartmak isteyen çiftler de, park ve deniz kenarlarına gitti. Harikalar Sahili ve Seka Park’ta kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Vatandaşlar, kartpostallık manzaraları fotoğrafladı. Kocaeli’nde kar yağışının gün boyunca devam edeceği öğrenildi. Ekipler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve mevsim şartlarına uygun lastiklerle yola çıkmalarını istedi.